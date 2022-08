José Jeunechamps : "Il faut savourer et espérer que notre saison est lancée"

Ce vendredi soir en ouverture de la cinquième journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing est allé s'imposer au Kehrweg face à Eupen (1-3). Les Métallos enregistrent leur première victoire de la saison.

Seraing a (enfin) remporté sa première victoire de la saison en allant s'imposer en terres eupenoises. "Je suis satisfait de notre prestation, mais j'ai directement demandé à mes joueurs si nous avions mieux joué que contre Courtrai. Je n'en suis pas si sûr", a confié d'emblée José Jeunechamps. "Nous avons eu certes plus de chance, plus d'efficacité devant le but adverse et nous sommes restés bien organisés. Il faut savourer et espérer que notre saison est lancée", a souligné le T1 des Métallos.

En première mi-temps, Eupen a eu beaucoup de mal face à des Sérésiens très motivés. "J'ai vu tous les matchs de notre adversaire qui avait joué beaucoup de cadors du championnat, et ce vendredi, c'était un tout autre style de match. Contre les grosses équipes, tu n'as pas souvent le ballon, tu défends et tu te projettes vers l'avant. Ici, nous avions décidé de leur laisser le cuir et de les presser ensuite. Peut-être qu'Eupen n'a pas su faire face à ça, mais je connais Bernd Storck, et ils n'ont pas dit leur dernier mot", a poursuivi l'ancien adjoint du Cercle de Bruges.

© photonews

Un succès à confirmer du côté des Métallos qui accueilleront Genk samedi prochain. "Nous allons recevoir un gros calibre, mais c'est à la maison. Mais il faut profiter de ce beau moment après des semaines fatigantes. Je remercie tout le club et les supporters grâce à qui nous avons gardé la foi. Nous sommes récompensés ce week-end. Une victoire qui donne beaucoup de confiance", a conclu José Jeunechamps.