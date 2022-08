Genk déroule à Seraing et prend temporairement la première place du classement

Ce samedi après-midi, le RFC Seraing recevait Genk lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Devant se passer des services de Sami Lahssaini ce week-end, José Jeunechamps décidait d'aligner d'entrée de jeu le jeune Denys Bunchukov dans l'entrejeu sérésien. De son côté, Wouter Vrancken alignait son onze type.

Le round d'observation entre les deux équipes a duré environ un quart d'heure avant que Genk n'ait décidé de passer la seconde. La première opportunité de la partie sera limbourgeoise avec un tir à bout portant de Mike Trésor contré in extremis par le pied de Lepoint (14e). Quelques minutes après, Hrosovsky a tenté sa chance à distance, mais le ballon est passé juste au-dessus du but sérésien (17e). Genk a ensuite obtenu un penalty après une faute de main de Tremoulet, mais Heynen a vu Dietsch détourner son envoi (21e). Les visiteurs ont de nouveau eu une nouvelle possibilité avec un coup franc direct de Mike Trésor sur le poteau droit du portier des locaux (24e). Toutefois, Seraing a fini par craquer à la demi-heure de jeu quand Dietsch a vu l'enroulé du meneur de jeu genkois, dévié par Conceiçao, aller au fond de ses filets (30e), 0-1

Pas abattu pour autant, Seraing a réagi directement via une reprise de la tête de Conceiçao repoussée par Vandervoordt (33e). Le score n'a pas bougé à la pause.

© photonews

En seconde période, les locaux se sont montrés plus offensifs et ne sont pas passés loin de l'égalisation, mais Mouandilmadji n'est pas parvenu à cadrer ses deux opportunités (55e et 56e). Seraing a ensuite été immédiatement puni pour son manque d'efficacité lorsque Paintsil a fait le break d'une frappe croisée (57e), 0-2. Mike trésor est même allé de son doublé avec une sublime reprise de volée poteau rentrant (66e), 0-3. Les locaux ont ensuite accusé le coup à l'image de ce but contre son camp signé Lepoint sur un centre genkois (68e), 0-4.

Bernier a fait danser la défense adverse en fin de rencontre avant de décocher un tir tendu, mais Vandervoordt était sur la trajectoire (81e).

© photonews

Seraing n'est pas parvenu à faire douter Genk ce week-end, ni à mettre en difficulté la formation limbourgeoise. Les Métallos s'inclinent logiquement au vu de la rencontre et enchaînent une troisième défaite de suite à domicile cette saison. Les Sérésiens conservent leur 17ème place. De son côté, les troupes de Wouter Vrancken ont géré la rencontre du début à la dernière minute, et ce sans forcer. Genk enchaîne une cinquième victoire de suite et prend temporairement la première place du classement avec 15 points au compteur. De plus, le leader actuel vient d'enregistrer sa première clean sheet de la saison.

© photonews

RFC Seraing : Dietsch, Conceiçao (46e), Opare (Sambu Mansoni 61e), Sylla, Tremoulet, Abanda (Poaty 61), Bunchukov (Guillaume 69e), Sissoko, Lepoint, Bernier, Mouandilmadji (Ifoni 61e)

KRC Genk : Vandervoordt, Munoz, Cuesta (Didden 87e), McKenzie, Arteaga, Hrosovsky, Heynen, Mike Trésor (Galarza 87e), El Khanouss (Castro 60e), Paintsil (Onuachu 73e), Nemeth (Samatta 60e)

Arbitre : Jan Boterberg

Avertissement : Sylla (5e) et Elisor (89e) ; Paintsil (64e), Mike Trésor (79e) et Arteaga (89e)

But : Mike Trésor (30e et 66e) et Paintsil (57e), Lepoint (68e CSC)