Mike Trésor homme du match : le milieu offensif ne cesse de rayonner

Le milieu offensif a de nouveau été décisif avec le KRC Genk. Il a fait danser la défense sérésienne ce samedi, et en a profité pour inscrire un doublé et effectuer une passe décisive.

Mike Tresor Ndayishimiye est de loin l'homme du match lors de la rencontre Seraing-Genk. Deux buts et une passe désisive, il a été la grande star du Racing Genk ce samedi.

S'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière, sous Wouter Vrancken, il est devenu une sensation dès le début de la saison. Mal utilisé la saison deernière, l'ancien coach de Malines l'a placé au bon endroit lors de ce nouvel exercice : en dix. "C'est peut-être là que j'ai atteint mon meilleur niveau dans le système de l'entraîneur. Et c'est amusant de jouer au football en ce moment, oui. Certainement à côté de Bilal, que je connais encore d'Anderlecht. Tout est aussi tellement plus clair que la saison dernière", a avait confié l'ancien joueur de Willem II.

En effet, le milieu offensif ne cesse de rayonner et a de nouveau été décisif avec un joli doublé. Christophe Lepoint a dû intervenir en début de rencontre pour contrer Trésor servi au point de penalty par Bilal El Khannouss (14e). Tresor a ouvert le score d'un joli enroulé dévié par Sergio Conceiçao (30e). En deuxième période, il a distillé une passe décisive à Paintsil. Bien servi par Paintsil, il a vu double avec une jolie reprise de volée (65e).

La saison dernière, il n'a pas réussi à marquer un seul but. Cette saison il a marqué cinq buts et trois passes décisives en seulement six matchs.