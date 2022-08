Wouter Vrancken : "Ce n'était pas un match facile"

Battu 0-4, Seraing n'a pas fait le poids face à Genk lors de la sixième journée de championnat.

Mike Tresor (30e et 66e), Joseph Paintsil (56e) et Christophe Lepoint (CSC 67e) ont propulsé Genk à la première place du classement avec 15 points et redonné la lanterne rouge au RFC Seraing (3 points).

"Ce n'était pas un match facile, car les circonstances n'étaient pas idéales pour nous. Mais nous sommes restés calmes et avons attendu nos moments. Ils sont venus et nous avons mérité de gagner", a lâché Wouter Vrancken à l'issue de la rencontre. "Après ce penalty raté et cette balle qui a touché le poteau, il y avait un risque que nous forcions la note. Nous avons continué à chercher des solutions et nous ne nous sommes pas énervés. Alors tu as ce que tu mérites", a conclu l'entraîneur du Racing Genk.