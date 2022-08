José Jeunechamps furieux : "Nous avons jeté notre plan de jeu à la poubelle, certains méritent un coup de pied au cul !"

Ce samedi, le RFC Seraing a de nouveau chuté à domicile. Les Métallos ont pris l'eau face à Genk (0-4) lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Après sa première victoire de la saison à Eupen la semaine dernière, Seraing a sombré au Pairay ce week-end contre Genk. "J'étais furieux à la mi-temps, c'est la première fois que cela m'arrive à ce point-là. Nous avions un plan de jeu, loin d'être le plus sexy, mais il fonctionnait bien. Et nous nous mettons en difficulté sur une phase anodine et nous jetons ainsi notre plan à la poubelle", a confié José Jeunechamps à l'issue de la rencontre. "En seconde période, nous avons tenté quelque chose et avons eu deux occasions avec Marius. Mais nous nous sommes exposés à un contre sans parler des erreurs individuelles, et ils ont doublé la mise. Ils ont ensuite déroulé", a souligné le T1 des Métallos.

"Nous avons défendu trop bas et avons trop subi. Nous n'avons pas avancé sur le terrain. Je n'ai rien vu ce samedi. Les ressorts qu'il me reste à activer ? Nous n'allons pas tout jeter, mais quand je vois le rayonnement de Lepoint à 38 ans ! Ses jeunes coéquipiers devraient s'en inspirer et recevoir un beau coup de pied au cul. Lepoint est le premier aux tests physiques, les plus jeunes doivent arrêter de pleurnicher. Il faut plus de concurrence, le mercato estival n'est pas encore fini et j'espère qu'il n'est pas terminé pour Seraing", a conclu José Jeunechamps.