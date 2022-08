Bryan Heynen après Seraing-Genk :"C'est toujours difficile sur ce petit terrain"

Le KRC Genk poursuit sa belle série de cinq victoires de suite. Les Limbourgeois sont allés s'imposer au Pairay (0-4) lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Genk a déroulé à Seraing et s'est imposé facilement. Le leader actuel de D1A menait 1-0 à la pause avant de marquer trois autres buts en seconde période. "C'est toujours des matches difficiles ici, sur ce petit terrain. Mais nous avons continué à croire en notre jeu et nous avons mérité de gagner", a confié Bryan Heynen à l'issue de la rencontre. "Seraing jouait dans un bloc bas et nous devions donc être patients et ne pas forcer les choses. Après le 1-0, Seraing a laissé plus d'espace et c'est devenu plus facile. Dommage que j'ai raté ce penalty, mais je suis heureux que nous ayons gagné et ensuite, peu importe qui marque."

Wat zal het geven? Beide ploegen zijn met elkaar in evenwicht. Een gelijkspelletje? Dan kan je ook nog drie keer je inzet verdienen. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!