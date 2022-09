Seraing réalise un bel exploit en arrachant les trois points à Malines !

Solidaires défensivement, les Sérésiens ont fait preuve d'un magnifique réalisme pour valider leur deuxième victoire de la saison.

Seraing a réalisé ce que l'on peut qualifier de mini-exploit ce samedi à Malines. Les Sérésiens ont fait preuve de réalisme pour venir à bout des Malinois sur le score de 2-3 !

Après un quart d'heure plutôt timoré, la rencontre s'emballe peu avant la 20e minute. A la 18e, Marius est tout proche d'ouvrir la marque sans un beau sauvetage de la tête de Walsh.

Mais quatre minutes plus tard, et un peu à la surprise générale, Antoine Bernier permet à Seraing d'ouvrir la marque. L'ailier décoche une belle frappe qui s'écrase sur le poteau avant de rebondir sur Thoelen et de rentrer dans le but.

Mais malheureusement, l'euphorie fut de courte durée dans le rang des Métallos. A la 28e, Malines profite d'un coup-franc rapidement joué pour recoller au score. Wouters dévie de la tête un beau centre de Hairemans pour permettre à Peyre de faire trembler les filets sérésiens.

© photonews

Ce but égalisateur donnera un beau coup de boost aux Malinois. Après plusieurs situations dangereuses, le KaVé prend l'avantage juste avant le retour aux vestiaires. Walsh profite d'un très beau service de Hairemans pour faire 2-1.

Doublé de Marius

La seconde période fut par contre beaucoup moins palpitante que la première. Il faudra attendre les 20 dernières minutes pour voir la rencontre s'emballer. A la 70e, Bernier s'infiltre dans le rectangle malinois et est touché par Vanlerberghe. L'arbitre accord logiquement un penalty concrétisé parfaitement par Marius.

Dans la minute suivant le but, Storm enflamme son flanc et tente une frappe bien déviée par Dietsch. Mais contre attente, c'est finalement Seraing qui prendra définitivement les devants grâce à un magnifique but de Marius.

Bien servi dans le rectangle, l'attaquant sérésien réalise un très beau contrôle orienté dos au but avant de placer une très belle frappe enroulée dans le petit filet de Thoelen.

Malgré la pression malinoise, la bande à José Jeunechamps tiendra le coup jusqu'au coup de sifflet final. Seraing valide là une magnifique victoire après une très belle prestation collective.

Avec six points, les Métallos réalisent une parfaite opération et quittent la place de lanterne rouge !