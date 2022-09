Malines plongé dans le doute : "Une défaite très douloureuse"

Au KV Malines, ils continuent de répéter les mêmes erreurs, encore et encore. La défense du KaVé est trop friable et prend souvent l'eau en ce début de saison.

Maline s'est fait surprendre ce week-end par le RFC Seraing (2-3). "C'est une défaite très douloureuse pour nous. Quand on mène 2-1 en deuxième mi-temps, il faut rester patient pour faire 3-1 à un moment donné. Si vous regardez à nouveau à quel point nous avons mal défendu", a souligné Danny Buijs.

Ils l'ont déjà vu à Malines, et c'est une tâche désespérée que d'essayer de gagner des matchs. "Sans vouloir manquer de respect à Seraing, c'est puni même à un niveau inférieur. Nous devons marquer trois buts presque chaque semaine pour gagner un match. Alors que je pense que vous devez l'emporter si vous marquez deux buts à domicile. Quand on regarde les chiffres, on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire."

Ce sont les erreurs individuelles qui tuent le KaVé. "Cela a été le cas toute la saison. Pourquoi ça ne s'améliore pas ? Qualité. Nous y prêtons attention, nous nous entraînons à ce sujet, nous l'évoquons dans les analyses vidéo. Si vous voyez des gens faire la même erreur encore et encore, vous avez un problème."

Des choses simples

Buijs voit ses joueurs pécher contre des choses simples. "Au 2-3, l'attaquant se tient dos au but. Si tu ne peux pas conquérir le ballon, tu dois couvrir l'intérieur. Puis il doit se tourner vers l'extérieur et tirer d'un angle difficile. On le laisse tourner vers l'intérieur et le coin le plus éloigné est à nouveau ouvert. Ce sont des principes de base."

Il doit être frustrant pour le personnel technique de devoir conclure cela. Surtout que ce n'est pas la première fois. "On se sent vraiment dans la merde, mais c'est aussi notre boulot de faire repartir tout le monde. Vous devez vous entendre de toute façon."