Seraing a surpris Malines : "Il fallait prendre des points ici au vu du calendrier"

Pointé par beaucoup d'observateurs comme l'un des grands favoris concernant la relégation, Seraing appartient au groupe des équipes qui possèdent deux victoires. Ces succès ont été obtenus à l'extérieur.

"Nous sommes heureux. C'est la performance que nous voulions, même si cela a été un peu difficile pour nous. Nous étions menés 2-1 à la mi-temps, il était difficile de revenir. Nous avons essayé de jouer plus haut. Puis vint ce penalty et le 2-3 de Marius Mouandilmadji", a confié José Jeunechamps qui a vu comment ses joueurs ont pu rectifier une situation déséquilibrée.

© photonews

"Je suis satisfait de la mentalité de tous les garçons, y compris ceux qui étaient sur le banc", a souligné l'entraîneur de Seraing.

"C'est une victoire qui donne beaucoup de confiance et qui est aussi importante". En considérant également le calendrier. "Avec le Club de Bruges et l'Antwerp, des rencontres avec des clubs de haut niveau nous attendent bientôt, il fallait donc prendre des points ici", a déclaré Antoine Bernier. "Jouer à Malines n'est pas facile non plus, car ils ont le soutien de leurs supporters", a immédiatement ajouté l'ailier. "Au début, il ne semblait pas que ce serait la soirée de Seraing, surtout lorsque le KVM a égalisé malgré un coup de sifflet de l'arbitre. Personne ne comprenait ce qui se passait. L'arbitre n'a pas répondu quand on lui a demandé."

Bernier était déjà à l'origine du 0-1 et provoquait astucieusement un penalty après la mi-temps. "La balle était un peu derrière moi. Vanlerberghe est arrivé rapidement et m'a accroché. J'étais bien dans le jeu, même si nous n'avons pas eu le ballon très souvent. À la maison, nous avons du mal à nous mettre dans notre jeu, mais à l'extérieur, nous y arrivons. J'espère que nous pourrons le faire chez nous aussi. Si nous gagnons tous nos matchs à l'extérieur, c'est bon pour moi aussi", a conclu Bernier.