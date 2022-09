Victor Boniface assomme le KAS Eupen dans les derniers instants

Nouveau lendemain européen compliqué pour les Unionistes, qui s'en remettent à Victor Boniface dans les derniers instants de la partie.

Après une magnifique victoire acquise sur sa pelouse face à Malmo ce jeudi en Europa League, l'Union Saint-Gilloise se devait d'enchaîner ce dimanche à Eupen afin de vivre un meilleur lendemain européen que celui de la semaine dernière face au KRC Genk.

Les hommes de Karel Geraerts veulent rapidement mettre la pression sur ceux de Bernd Storck, et cela se ressent. Alerté à deux reprises dans les premiers instants de la partie, Simon Adingra règle sa mire. Quelques minutes plus tard, l'attaquant ivoirien est lancé en profondeur, arme une frappe depuis l'extérieur de la surface et trompe Lennart Moser d'une superbe manière. Le but, un premier temps annihilé dans la foulée de sa réalisation pour une position de hors-jeu, est finalement logiquement validé par le VAR (0-1, 9e).

Malgré cette ouverture du score, le KAS Eupen a de belles intentions dans ce début de partie et tient à le montrer, à l'image de celle belle frappe de Stef Peeters en entrée de surface, repoussée en corner par Moris. Ce corner est coupé de la tête au premier poteau par Boris Lambert, qui égalise pour les Pandas (1-1, 18e).

Après cette nouvelle évolution du score, ce sont les Pandas qui vont prendre le jeu à leur compte dans la suite de cette première période. Nuhu et Prevljak tentent de combiner dans le rectangle, mais le Ghanéen manque sa dernière remise en direction du Bosnien (31e). Les locaux continuent de bien combiner et tentent leur chance. Alloh trouve Moris (45e).

Le début de la seconde période est plus équilibré. La plus grosse occasion de ces quinze premières minutes revient à Guillaume François. À la suite d'un centre de Loïc Lapoussin, Maaike Lynen dévie de l'arrière du crâne pour le joueur de 32 ans. Ce dernier reprend également le ballon de la tête au second poteau, mais place au-dessus (49e). De manière générale, cette deuxième période est bien plus calme que la première. L'Union a équilibré les débats, et aucune des deux équipes ne parvient à se créer des occasions franches.

Un quart d'heure avant le terme de cette partie, Simon Adingra déborde sur son côté gauche et adresse un centre à ras de sol. Le ballon passe devant tout le monde et termine sa course dans les pieds de Loïc Lapoussin, dont la tentative est repoussée. Alors que l'on pense rester sur un score de parité, Victor Boniface reprend un ballon trainant dans la surface lors des derniers instants de la partie et offre une victoire bien payée à l'Union Saint-Gilloise (1-2, 90+2e).

Le KAS Eupen reste bloqué à la 15e place avec six unités. L'Union, 16 points, est 5e.

Les buts : Adingra (0-1, 9e), Lambert (1-1, 18e), Boniface (1-2, 90+2e)

KAS EUPEN : Moser, Van Genechten, Davidson, Nuhu (72e Charles-Cook), Peeters, Prevljak (72e Soumano), Magnée (72e Jeggo), Wakaso, Paeshuyse, Alloh, Lambert.

UNION SAINT-GILLOISE : Moris, Rodriguez (62e Nilsson), Boniface, Teuma, Adringra, Burgess, François (62e Puertas), Lynen, Sykes, Van Der Heyden, Lapoussin.