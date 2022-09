Bernd Storck : "Comme souvent cette saison, notre bon match ne nous rapporte rien"

L'entraîneur des Pandas était très déçu en conférence de presse après la défaite des siens face à l'Union Saint-Gilloise.

Ce n'est pas la première fois cette saison que le KAS Eupen aurait mérité mieux. Face à l'Union Saint-Gilloise, les Pandas ont proposé un football dominateur et offensif durant une belle partie de la rencontre, mais ont été remis les pieds sur terre par Victor Boniface en toute fin de partie. En conférence de presse, Bernd Storck était naturellement très déçu de ce scénario qui se répète.

"J'ai du mal à trouver les mots pour expliquer cette défaite. C'est dommage pour tout un groupe qui méritait de prendre au minimum un point face à l'une des meilleures équipes du pays. Comme déjà à quelques reprises cette saison, on produit un très bon match, mais cela ne nous rapporte rien."

Fautif dans le temps additionnel, Lennart Moser a permis à Victor Boniface de trouver la parade. "C'était une mauvaise décision de sortir à cet endroit-là, à ce moment-là. C'est dommage pour tout le groupe, mais aussi et surtout pour lui. On doit continuer de travailler et se dire que nos efforts seront bientôt récompensés. Voir que l'on joue bien contre une si bonne équipe, c'est quelque chose qui doit nous encourager. On doit croire en nos capacités et se dire que cela va tourner dans le bon sens. Avant que le ballon ne rentre, on perd également le premier duel de la tête. Ce sont des petites erreurs individuelles qui font une énorme différence au total."