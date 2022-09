Siebe Van Der Heyden : "On va perdre des matches si l'on continue à les entamer de la sorte"

Dominés durant une majeure partie de la rencontre, les Unionistes s'en sont remis au but salvateur de Victor Boniface dans le temps additionnel.

Qu'elle fait du bien à l'Union, cette victoire. Après un lendemain européen mal géré la semaine dernière face au KRC Genk, les Bruxellois ont bien cru se faire surprendre à nouveau ce dimanche. Dominés durant une majeure partie de la rencontre, les Unionistes ont pu compter sur Victor Boniface dans le temps additionnel pour ramener trois points bien payés du Kerhweg.

"On doit être plus agressifs et plus forts dans les duels. On ne peut pas commencer une rencontre de la sorte. C'est une victoire inespérée vu le scénario de la rencontre, et qui fait énormément de bien au moral. Ces deux victoires consécutives sont une belle manière d'aborder la trêve avec un esprit positif" reconnaît Siebe Van Der Heyden.

Malgré la superbe ouverture du score rapide d'Adingra, les visiteurs ont rapidement été rejoints au score après une reprise de la tête de Boris Lambert. Alors que l'on se dirigeait vers un score de parité, Victor Boniface a donné la victoire aux siens dans les derniers instants. "Quand on reçoit un coup-franc à ce moment de la rencontre, on sait que c'est une belle opportunité de faire la différence. Nous sortons d'une série de huit rencontres très difficiles, et le bilan comptable est positif tant sur la scène européenne que dans le championnat belge. Cependant, il est certain que nous perdrons des matches dans le futur si nous continuons à débuter nos rencontres de la sorte" conclut le défenseur central Unioniste.