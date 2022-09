Boris Lambert : "On méritait de prendre un point"

Buteur, le défenseur Eupenois était très déçu au coup de sifflet final.

Qu'elle est rageante, cette défaite. Dominateurs durant une bonne partie de la rencontre, les Pandas ont été surpris en toute fin de partie après une erreur d'appréciation de Lennart Moser, et subissent leur troisième défaite de rang face à l'Union Saint-Gilloise. C'est naturellement un Boris Lambert très déçu qui est venu s'exprimer après la rencontre.

"Je pense qu'on méritait ce point. On a su contenir l'Union pendant tout le match, mais ce but en fin de rencontre est frustrant. On a travaillé toute la semaine pour préparer ce match, on a bien joué... C'est vraiment une défaite difficile à encaisser."

De défaite, c'est la troisième consécutive pour des Eupenois qui ne parviennent toujours pas à se séparer de la zone rouge malgré de belles prestations. "On peut clairement revendiquer mieux que cela, mais on ne crée pas assez de danger offensivement alors qu'on a la maîtrise du jeu. On doit davantage amener le ballon dans la surface adverse si l'on veut marquer des buts."

Après la trêve internationale, la KAS Eupen se déplacera à Saint-Trond avant de recevoir La Gantoise. "On doit recharger les batteries pendant cette interruption et revenir en forme" conclut le défenseur Eupenois.