Karel Geraerts lucide : "On ne méritait pas spécialement de gagner"

L'entraîneur Saint-Gillois est revenu sur la prestation timide de son équipe, cependant ponctuée d'une victoire acquise dans les derniers instants de la partie.

Que ce fut laborieux pour les Unionistes. Dominés durant près de 80 minutes par une équipe d'Eupen plaisante à voir jouer, les hommes de Karel Geraerts s'en sont remis à une déviation salvatrice de Victor Boniface dans le temps additionnel pour empocher les trois points. En conférence de presse, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise se réjouissait évidemment de cette belle opération comptable, tout en reconnaissant que le contenu proposé par les Bruxellois était à revoir.

"On a manqué de beaucoup de choses aujourd'hui. On doit encore apprendre à jouer en Coupe d'Europe, puis en championnat quelques jours plus tard. Aucun joueur du groupe n'a cette expérience. Il s'agit de quelque chose qui va arriver avec le temps. Je suis fier que mes joueurs aient continué d'y croire jusque dans les derniers instants. C'est une bonne leçon pour nous."

Tout avait pourtant bien commencé pour l'Union, avec la superbe ouverture du score de Simon Adingra après moins de dix minutes de jeu. "Nos premières minutes étaient bonnes. Ensuite, nous nous sommes arrêtés de jouer après l'ouverture du score. Plusieurs joueurs n'ont pas presté à leur niveau. Je suis néanmoins satisfait de prendre les trois points contre une équipe qui mérite bien mieux que cette 15e place. On ne mérite pas de gagner aujourd'hui, mais on ne méritait pas de perdre contre Genk la semaine dernière. Au final, les choses s'équilibrent" conclut Karel Geraerts.