Seraing peut nourrir de gros regrets !

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing recevait le KV Ostende lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Un match important à six points entre deux concurrents dans la course au maintien.

Le RFC Seraing devait confirmer ce week-end après sa victoire lors du derby liégeois, mais aussi enregistrer son premier succès à domicile de cet exercice. Toutefois, José Jeunechamps ne pouvait pas compter sur Guillaume Dietsch qui s'est occasionné une fracture du péroné vendredi à l'entraînement. C'est Timothy Galjé qui le remplaçait face à Ostende. Côté adverse, Yves Vanderhaeghe devait faire sans Sakamoto (malade).

© photonews

Le round d'observation entre les deux équipes durait une petite vingtaine de minutes malgré un but de Mouandilmadji annulé pour cause de hors-jeu (13e). Cette première période était sérésienne, mais les locaux ne parvenaient pas à profiter de leurs temps forts. Seraing était proche d'ouvrir le score sur un centre de Poaty repoussé par Hubert. Le ballon revenait dans les pieds de Mansoni puis de Bernier mais leurs tirs étaient contrés par la défense adverse (23e). Mouandilmadji obtenaient ensuite deux belles occasions, mais l'international tchadien plaçait ses deux tirs à côté (31e et 41e). Toutefois, les Métallos avaient une grosse frayeur en fin de première mi-temps quand monsieur Denil désignait le point de penalty après une faute de Trémoulet sur Capon (45e). Mais le VAR intervenait pour annuler le coup de pied de réparation.

Dès le début de la seconde période, Seraing continuait sur son rythme et apportait de nouveau le danger dans le rectangle adverse avec un coup franc direct de Bernier (47e) qui passait au-dessus. Juste après, les Métallos obtenaient un penalty après une faute d'Uroghide sur Mouandilmadji. Le buteur se faisait justice lui-même en envoyant le cuir au fond (54e), 1-0.

Groggy, Ostende mettait du temps à remettre ses idées en place, mais se retrouvait en supériorité numérique après une faute de Sylla (dernier homme) sur Berte (69e). À dix contre onze, Seraing se contentait de défendre et de résister aux timides assauts ostendais. Petite alerte quand Mbow déviait sur le poteau gauche de Galje un centre-tir de Hornby (78e). En fin de rencontre, les Métallos avaient l'occasion de faire le break et de tuer la rencontre, mais manquaient de précision dans le dernier geste (86e). Et ils se faisaient punir dans les arrêts de jeu avec une reprise de la tête signée Medley (90e+1), 1-1. Le score n'évoluait plus.

Seraing peut nourrir des regrets après ce partage arraché par Ostende. Ils avaient l'occasion de d'enchaîner et d'enregistrer une deuxième victoire de suite, et même la première de la saison à domicile. Seraing grimpe provisoirement à la 14ème place et compte 10 points au compteur. Ostende est 13ème et avec 11 unités.

Seraing : Galje, Mansoni (Conceiçao 90e+4), Mbow, Sylla, Tremoulet, Poaty (Abanda 79e), Cachbach (Mvoue 79e), Sissoko, Lahssaini, Bernier Opare 72e), Mouandilmadji

Ostende : Hubert, Capon, Tanghe (Boonen 67e), Urhoghide, Dewaele, McGeehan (Medley 87e), Ndicka (Wylin 87e), Katelaris, Albanese (Berte 67e), Bätzner (Hornby 46e), Ambrose

Arbitre : Arthur Denil

Avertissement : Cachbach (35e), Sylla (carton rouge 69e) ; Ambrose (29e)

But : Mouandilmadji (54e pen) ; Medley (90e+1)