Yves Vanderhaeghe : "Je n'ai pas vu une prestation de qualité"

Ce samedi soir, le KVO est parvenu à arracher le partage du côté de Seraing (1-1) lors de la onzième journée de Jupiler Pro League.

Après de belles opportunités en première période, Seraing ouvrait le score sur penalty via Mouandilmadji en début de seconde période (55e). Réduits à dix à la 69e, les Métallos voyaient Ostende arracher le nul dans les arrêts de jeu via une tête de Medley(90e+2). "Je n'ai pas vu une prestation de qualité aujourd'hui. Il y a eu de bons et de mauvais moments de notre côté. Nous avons eu du mal à gagner des duels face à la défense sérésienne. Nous avons été avertis à deux reprises dans notre rectangle en première mi-temps. Nous savions que Bernier et Mouandilmadji sont dangereux et parviennent à s'échapper de la couverture", a confié Yves Vanderhaeghe en conférence de presse.

Le coach du KVO pointait du doigt les décisions de l'arbitrage. "Que penser des deux décisions des deux penaltys. C'est bizarre ce qu'il se passe au sein du VAR. Je suis surpris que nous n'ayons pas obtenu un penalty et que Seraing en ait obtenu un après la mi-temps. L'attaquant adverse fait une faute sur mon défenseur et se laisse tomber...J'ai tout essayé pour revenir au score et nous sommes parvenus à égaliser via Medley. Nous devons nous satisfaire d'un point ici", a conclu Yves Vanderhaeghe.