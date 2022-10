Zechariah Medley, le sauveur ostendais : "Nous sommes heureux de repartir avec ce point"

Le défenseur central d'Ostende a arraché le partage dans les arrêts de jeu contre Seraing (1-1) ce samedi soir lors de la onzième journée de Jupiler Pro League.

Après de belles opportunités en première période, Seraing ouvrait le score sur penalty via Mouandilmadji en début de seconde période (55e). Réduits à dix à la 69e, les Métallos voyaient Ostende arracher le nul dans les arrêts de jeu grâce à une tête de Zechariah Medley (90e+2).

L'Anglais était satisfait après son but égalisateur. "C'est bizarre de marquer, mais je suis content pour l'équipe. Nous sommes heureux de repartir avec un point difficile à prendre, mais si nous aurions préféré gagner. Mais parfois, les choses ne vont pas dans le bon sens à l'image du penalty accordé à Seraing et le nôtre qui a été annulé", a confié l'ancien joueur d'Arsenal.

Sur le banc au début de la rencontre, le Londonien espère marquer des points auprès d'Yves Vanderhaeghe. "Je respecte les décisions du coach et je m'entraîne dur chaque jour à l'entraînement pour mériter ma place dans le onze de départ. Si l'opportunité se présente, alors je la saisirai. Je suis venu à Ostende pour progresser et m'améliorer. Il reste six rencontres à disputer avant le break et le Mondial. Nous allons essayer de prendre le plus de points possibles et rester à distance de la zone rouge", a conclu Medley.