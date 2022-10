José Jeunechamps : "La frustration règne à l'issue de ce match"

Seraing était tout proche d'enregistrer une deuxième victoire de suite cette saison lors de la onzième journée de D1A, mais les Métallos ont vu Ostende arracher le partage dans les arrêts de jeu.

Après de belles opportunités en première période, Seraing ouvrait le score sur penalty via Mouandilmadji en début de seconde période (55e). Réduits à dix à la 69e, les Métallos voyaient Ostende arracher le nul dans les arrêts de jeu via une tête de Medley (90e+2). "La frustration règne à l'issue de ce match", lâche d'emblée José Jeunechamps. "Mais après notre victoire au Standard, j'ai vu de nouveau un groupe concerné et investi. Peut-être pas un groupe aussi compact, mais on avait plus de possession et on devait faire le jeu. On a eu beaucoup d'occasions en première période et on aurait dû se mettre à l'abri", souligne le T1 de Seraing.

"En seconde période, on ouvre le score et la partie devient plus facile. Le carton rouge de Sylla, c'est dommage. Mais s'il ne fait pas la faute et qu'Ostende marque, il aurait été pointé du doigt. On se retrouve dès lors à dix et on est obligé de jouer plus bas. Et on prend ce but. On pouvait faire une bonne opération au classement, mais on avait une adversaire coriace en face", précise l'ancien coach de Mouscron.

Néanmoins, le technicien belge reste positif. Pas de deuxième victoire de suite ou de succès au Pairay, mais un premier point à la maison. "Cela faisait partie des challenges fixés ce week-end. Cette première victoire à domicile, l'enchaînement, la deuxième clean sheet...", a conclu Jeunechamps.