Marius Mouandilmadji évoque le penalty : "Si j'avais simulé, le VAR l'aurait vu"

Seraing était proche d'enchaîner un deuxième succès de suite, et le premier de la saison à domicile. Mais Ostende est parvenu à arracher le partage dans les arrêts de jeu (1-1) samedi soir lors de la onzième journée de Jupiler Pro League.

Marius Mouandilmadji a eu plusieurs opportunités d'ouvrir la marque en première période, mais ses tirs ont filé à côté de la cage de Guillaume Hubert. L'attaquant a fini par inscrire le premier but de la partie sur penalty. "Beaucoup de regrets à l'issue de cette rencontre car on a péché au niveau de la finition en première mi-temps. Puis, il y a le coup de pied de réparation. Si je suis tombé exprès comme l'affirme Ostende après l'intervention d'Urhoghide ? Après avoir disputé plus de 45 minutes contre ce défenseur qui effectuait plusieurs fautes, je savais ce qu'il allait faire. Le VAR est là et a regardé. Si j'avais simulé, ils l'auraient vu. On ne donne jamais de cadeau, il y avait faute si le penalty a été sifflé. Mon tir plein centre ? 95% des gardiens choisissent un côté", a expliqué en souriant le colosse sérésien.

Malgré ce premier but et ce premier point pris au Pairay, les Métallos étaient amers. "C'était important de pouvoir enfin marquer à la maison. Mais il y a de la frustration car nous aurions dû gagner. Il est temps de gagner à domicile, la dernière victoire date du mois de janvier face au Beerschot. Néanmoins, le contenu était bon et nous sommes sur la bonne voie", a souligné "l'Animal".

L'ancien joueur du FC Porto progresse au fil des rencontres du côté de Seraing. "La confiance du staff et des coéquipiers paient. Je me sens plus léger et j'ai envie de tout donner. Mon volume de jeu est plus important désormais. Je me suis fixé des objectifs personnels comme le nombre de buts inscrits cette saison. Faire mieux que l'exercice précédent (7), et le coach a dit que je devais arriver à dix", a expliqué celui qui a déjà fait trembler les filets à cinq reprises.