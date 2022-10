L'ancien Mouscronnois et Gantois Awoniyi offre la victoire à la lanterne rouge Nottingham face à Liverpool

Forest respire, Liverpool cale encore.

En ce début de samedi après-midi, la lanterne rouge Nottingham Forest recevait Liverpool, qui vient enfin d'enchainer deux succès consécutifs en championnat. Les Reds, enfin lancés, sont cependant privés de Matip, Luis Diaz, Nunez, Thiago Alcantara, Naby Keita, Diogo Jota et Arthur pour cette rencontre. Côté local, Awoniyi et Kouyaté étaient titulaires. Emmanuel Dennis et Orel Mangala figuraient quant à eux sur le banc.

Dans cette rencontre accrochée, c'est finalement Nottingham Forest qui s'en sort et prend les trois points (1-0). Le seul et unique but de la partie a été inscrit par l'ancien Mouscronnois et Gantois Taiwo Awoniyi en début de seconde période. Orel Mangala est monté en lui et place de l'ancien Anderlechtois Kouyaté à dix minutes du terme.

Grâce à cette victoire, Nottingham Forest laisse la lanterne rouge à Leicester. Liverpool (7e - 16 points) cale encore.