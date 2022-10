Depoitre offre la victoire à La Gantoise face à des Métallos valeureux

Rapidement menés au score, les Métallos sont parvenus à rétablir l'égalité. Dans les dernières minutes de la partie, Laurent Depoitre est cependant venu offrir les trois points aux Buffalos.

Rencontre aux apparences compliquées pour le RFC Seraing, ce dimanche, sur la pelouse de La Gantoise. Les Gantois doivent impérativement l'emporter pour remonter au classement, tandis que les Métallos ont à cœur de reprendre leur marche en avant après la défaite de cette semaine face au Cercle de Bruges.

Mais cette partie débute de la pire des manières pour les hommes de José Jeunechamps. Après moins de cinq minutes de jeu, Marreh dévie un corner de Kums... dans la course de Mustapha Mbow, qui pousse malencontreusement le cuir au fond de ses propres filets (1-0, 5e). Les débats seront ensuite tranquillement contrôlés par les locaux, qui s'offrent quelques petites possibilités, à l'image de cette tentative de Hugo Cuypers contrée par Daniel Oparé (25e).

Les Sérésiens peinent à passer le milieu de terrain en possession de balle. Marsoni, Cachbach et Marius tentent de s'infiltrer, mais butent sur le dernier rideau défensif buffalo. C'est un penalty qui va remettre les Métallos dans la partie. Cinq minutes avant le retour aux vestiaires, Nurio Fortuna accroche stupidement un Bernier qui se dirigeait, ballon aux pieds, vers le poteau de corner. Penalty indiscutable, que Marius se charge de transformer, à contre-pied (1-1, 38e). Le partage est mérité pour le RFC Seraing au retour des vestiaires. La Gantoise ne montre rien, le public gronde. On peut le comprendre.

Le quatrième quart d'heure est très nettement à l'avantage de La Gantoise. Les Buffalos poussent, se créent plusieurs opportunités, mais manquent de précision dans les derniers gestes. Au fur et à mesure de l'avancée de cette période, les Métallos parviennent à subir des vagues offensives de moins en moins importantes, grâce notamment à un travail formidable d'Abdoulaye Sylla et de Sami Lahssaini. En contre, les hommes de José Jeunechamps tentent de se montrer dangereux, à l'image de cette frappe de Bernier repoussée par Nardi (77e).

Les valeureux Métallos pensent pouvoir obtenir un point de ce déplacement, mais c'était sans compter sur Laurent Depoitre. L'attaquant fraîchement monté au jeu reprend un centre de Samoise, trouve le poteau avant de voir son ballon terminer sa course au fond des filets du pauvre Galjé (2-1, 84e).

Le score n'évoluera plus. La Gantoise parvient donc finalement à prendre les trois points dans les derniers instants, et revient à six unités de l'Union et des Play-Offs 1. Côté Métallo, une seconde défaite de rang et toujours cette 15e place, avec 11 points.

Technique de la rencontre

LA GANTOISE 2

RFC SERAING 1

Arbitre : Jasper Vergoote

Buts : Mbow csc. (1-0, 5e), Marius sur pen. (1-1, 38e), Depoitre (2-1, 84e)

Cartes jaunes : Marreh, Lahssaini

LA GANTOISE : Nardi, Okumu, Ngadeu, Hong (46e Salah), Odjidja (46e Hjulsager), Cuypers, Samoise, Marreh (88e Van Den Bergh), Torunarigha (46e Godeau), Kums, Fortuna (75e Depoitre)

RFC SERAING : Galjé, Sylla, Cachbach (89e Guillaume), Marius (57e Elisor), Bernier, Lahssaini, Poaty (70e Conceicao), Marsoni (70e Abanda), Sissoko (89e Mvoué), Oparé, Mbow