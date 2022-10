Sami Lahssaini : " Il faut désormais convertir nos belles prestations sur le plan comptable »

Malgré l'égalisation sur penalty de Marius, des Métallos valeureux ne sont pas parvenus à rapporter un point de leur déplacement en terre gantoise.

Quel dommage… encore une fois. Comme à de nombreuses reprises cette saison, le RFC Seraing encaisse un but qui coûte très cher dans les derniers instants de la partie (Depoitre, 84e). A la suite de cette défaite, les hommes de José Jeunechamps sont assurés de terminer cette 14e journée de Jupiler Pro League dans la zone rouge. Après la rencontre, c’est naturellement un Sami Lahssaini amer qui s’est présenté pour répondre aux différentes questions.

« On est frustrés, même si c’est compliqué de venir chercher quelque chose ici. On se disait à la mi-temps que prendre un point était très bien, car on prenait l’avance sur les équipes derrière nous. Le but était de rester en place, de sécuriser ce partage, et de profiter de contres pour tenter notre chance. Ce qui est frustrant, c’est qu’on encaisse le même but que contre Ostende. On n’a pas à rougir de notre prestation, mais c’est dommage d’avoir perdu le fil de la construction de la première période. On était chez eux, ils poussaient, et ce but est arrivé. »

Offensifs et dangereux en première mi-temps, les Métallos ont progressivement reculé, ont exprimé de plus en plus de difficultés à ressortir le ballon, jusqu’à cette reprise de la tête victorieuse de Laurent Depoitre.

« On a beaucoup trop reculé. Leurs changements ont payé. On a encore appris quelque chose aujourd’hui. On était bien en bloc, ils n’ont pas eu d’occasions très dangereuses. C’est difficile d’expliquer ces différents buts dans les dernières minutes. C’est peut-être un manque de concentration ou un manque d’expérience. C’est pour cela que je dis qu’on a encore appris quelque chose aujourd’hui. Les autres entraîneurs ont l’habitude de dire que nous sommes une équipe difficile à manœuvrer par rapport aux autres formations de bas de tableau. Il faudra maintenant convertir cela sur le plan comptable » conclut Sami Lahssaini.