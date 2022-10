José Jeunechamps : "La profondeur du banc de Gand a fait la différence"

Pendant près d'une mi-temps, l'entraîneur des Métallos a bien cru pouvoir accrocher un point inespéré de son déplacement à La Gantoise.

Nouvelle rencontre frustrante pour José Jeunechamps et le RFC Seraing, défaits par La Gantoise et Laurent Depoitre dans les cinq dernières minutes de la partie. "Le début de partie était très difficile. Encaisser dès les premiers instants était véritablement le scénario à éviter. On parvient ensuite à revenir dans la partie même si nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions. Ce 1-1 était un petit peu flatteur. A ce moment de la partie, il y avait trop peu d'intensité et de précision."

Au fur et à mesure de l'avancement de la rencontre, les Métallos ont cru pouvoir ramener un point de ce déplacement à la Ghelamco Arena. "Nous avons commencé à y croire, mais cela n'a pas fonctionné. La profondeur du banc de Gand a fait la différence, et la montée de Depoitre fut vraiment difficile à gérer. Je suis fier de mes joueurs, je n'ai pas grand-chose à leur dire. Ils ont travaillé très intensément, mais notre possession de balle n'était pas suffisante, particulièrement en fin de match" conclut José Jeunechamps.