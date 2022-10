Timothy Galjé : "On ne visait pas spécialement un point ici, mais on aurait pu le prendre"

Le portier Métallo n'a pas eu beaucoup de travail, mais s'est retourné à deux reprises.

Mis à part quelques interventions assez tranquilles, Timothy Galjé n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, ce dimanche. Trompé par son coéquipier Mbow puis par la tête imparable de Depoitre, le portier du RFC Seraing a tout de même dû se retourner à deux reprises. Un après-midi frustrant. "Ils ont créé très peu d'occasions, et je pense que le match était encore totalement ouvert jusqu'à la 85e minute. Ensuite, on ne peut rien faire sur la tête de Depoitre. Elle est imparable."

Menés dès les premiers instants de la partie, les Métallos sont parvenus à revenir dans le match grâce à un penalty de Marius, et ont bien cru arracher un point inespéré à la Ghelamco Arena. "On ne visait pas forcément un point ici, mais on aurait bien entendu signé pour. Au final, on a misé sur notre bloc bas et notre faculté à contrer, malheureusement sans succès" commente le gardien de but.