Hein Vanhaezebrouck : "Ceux qui pensent que Seraing est une équipe facile à jouer ne connaissent à la compétition"

Grâce à un but de Laurent Depoitre dans les dernières minutes, La Gantoise est parvenue à prendre les trois points face au RFC Seraing. Non sans mal, il faut le dire.

Ce dimanche, le RFC Seraing a joué avec ses armes, a livré un bon match, mais a été défait dans les derniers instants sur la pelouse gantoise. Si José Jeunechamps a reconnu la supériorité de son adversaire, Hein Vanhaezebrouck s'est également montré élogieux envers son adversaire du jour. "Ceux qui pensent que Seraing est une équipe facile à jouer ne connaissent rien à la compétition. Ils ont obtenu 10 points sur 21 en déplacement. C'est une équipe très dangereuse et très difficile à affronter. Heureusement, on a su résister au danger et faire la différence au bon moment."

Salah est bien monté, Depoitre est décisif. Les remplaçants ont fait la différence pour les Buffalos, comme le reconnaissait José Jeunechamps. "C'est très difficile de voir Depoitre monter à un quart d'heure du terme. La profondeur du banc de Gand a fait la différence." Une réaction correcte, selon l'entraîneur Gantois. "Oui, Salah et Depoitre ont fait la différence. Mais cette victoire est aussi grâce aux autres joueurs. C'était difficile, mais c'est une victoire bien méritée."