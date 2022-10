Laurent Depoitre, meilleur buteur de La Gantoise depuis 1980 : "Un joueur particulièrement précieux"

Le joueur de 33 ans est devenu, ce dimanche, le meilleur buteur de l'histoire du club depuis 1980.

Appeler Laurent Depoitre pour débloquer une situation complexe, ce n'est pas un coup d'essai pour Hein Vanhaezebrouck. Monté au jeu quelques instants auparavant, le joueur de 33 ans est devenu, d'un coup de casque rageur touchant premièrement le poteau de Galjé, le meilleur buteur de l'Histoire de La Gantoise depuis 1980. Avec 64 réalisations, il a dépassé le record de Viscal et Yaremchuk.

"C'est super pour lui. C'est un joueur particulièrement précieux pour nous. De plus, on ne peut pas dire qu'il ait joué ici pendant quinze ans pour arriver à ce nombre. C'est un joueur qu'on ne peut pas écarter comme l'ont fait certains entraîneurs dans le passé."

De plus en plus considéré comme un joker de luxe, Laurent Depoitre a inscrit, ce dimanche, sa quatrième rose de la saison, toutes compétitions confondues. "Bien sûr, il a également connu des matches plus difficiles. On ne peut pas juger sa rencontre contre l'Union, où il était véritablement isolé sur son île. Il doit continuer à travailler pour retrouver son meilleur niveau. Nous aurons besoin de lui, et nous savons qu'on pourra compter sur lui" conclut Hein Vanhaezebrouck.