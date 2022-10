Gand ne peut pas se rater, Seraing aspire à se donner de l'air

Les Buffalos reçoivent les Métallos, ce dimanche après-midi.

Ce dimanche après-midi, La Gantoise reçoit Seraing dans une rencontre qui semble, sur papier, déséquilibrée. En perte de vitesse depuis plusieurs semaines, les Buffalos doivent impérativement prendre les trois points et profiter du partage d'OHL pour prendre provisoirement la 6e place.

Dans les rangs du RFC Seraing, un partage à la Ghelamco Arena ferait office d'excellent résultat. Les troupes de José Jeunechamps sortent d'une défaite face au Cercle de Bruges, mais peuvent potentiellement prendre trois points d'avance sur la zone rouge en cas de succès. Une sacrée source de motivation.

Au rayon des absences, on note Julien De Sart, Tissoudali, Owusu, Lemajic, Castro-Montes et Hanche-Olsen pour les locaux. José Jeunechamps est privé de Ba, D'Onofrio, Dembele, Dietsch, Lepoint et Kilota. Questionnement toujours autour de la présence de Hein Vanhaezebrouck, malade et absent cette semaine.

Coup d'envoi de la rencontre à 16h00, en direct commenté sur Walfoot.be !