L'Union résiste à Seraing et garde la distance avec le Standard

Les Unionistes ont été mis en difficulté, mais repartent avec l'essentiel : les trois points.

Après la victoire du Standard de Liège sur la pelouse de Zulte-Waregem, l’Union Saint-Gilloise se devait de l’emporter afin de conserver quatre unités d’avance sur les Rouches.

Dans cette rencontre, les Unionistes sont les premiers à mettre le nez à la fenêtre, et ce, dès les premiers instants. Lazare Amani progresse avec le cuir et sert Boniface, qui ne peut se retourner de manière suffisamment dangereuse (4e).

Les Métallos vont subir un triple coup dur dès la vingtième minute de jeu. Lahssaini et Oparé se télescopent. L’ancien du Standard peut reprendre tranquillement sa place, mais ce n’est pas le cas de Sami Lahssaini, qui doit céder sa place. Dans le même temps, Marius est accroché par Burgess et doit également quitter la pelouse, souffrant de la cuisse. Enfin, Sambou Sissoko écope d’une carte jaune et sera suspendu pour la rencontre de la semaine prochaine face à Saint-Trond. Dans la minute qui suit, Teddy Teuma botte un très beau coup-franc, mais trouve le poteau droit de Galjé.

Les Métallos, comme à leur habitude, tentent dès que possible de mettre la défense adverse en difficulté. Peu après la demi-heure, Simon Elisor est lancé dans la profondeur et sert un Cachbach qui trouve le chemin des filets depuis l’entrée de la surface, mais la réalisation est annulée pour une position de hors-jeu évidente du premier cité (33e). En toute fin de première période, Seraing va s’offrir une superbe occasion, une nouvelle fois en contre-attaque. Les Métallos se retrouvent dans une position de 5 contre 2, mais Vagner est bien trop imprécis.

Les hommes de Jean-Sébastien Legros reprennent la seconde période de la pire des manières. Mbow alerte Galjé, qui prend trop de temps à dégager. Son crochet est contré par Vanzeir, qui ouvre la marque (0-1, 47e). Les débats vont ensuite complètement se calmer. L’Union garde la possession et le contrôle du ballon, mais parvient peu à inquiéter Galjé. C’est depuis le point de penalty que l’USG va doubler la mise. Touchette de Bunchukov sur Lazare, sanctionnée de manière surprenante par l’arbitre, appelé par le VAR. Teddy Teuma se charge de la transformation, tranquillement (0-2, 72e).

Sur l’action qui suit, le RFC Seraing va directement revenir dans la rencontre. Un ballon de Bernier est dévié par Lynen en direction d’Elisor, qui relance déjà la partie (1-2, 74e). Le buteur écope d’une carte jaune et sera suspendu pour le match contre le STVV, tout comme Abdoulaye Sylla, et donc Sambou Sissoko.

Le score n'évoluera finalement plus, et l'Union Saint-Gilloise recolle directement au Club de Bruges, tout en gardant un écart de quarre unités devant le Standard de Liège. Seraing est avant-dernier, avec 11 points.

Technique de la rencontre

RFC SERAING 1

UNION SAINT-GILLOISE 2

Arbitre : M. Put

Les buts : Vanzeir (0-1, 47e), Teuma sur pen. (0-2, 72e), Elisor (1-2, 74e)

Cartes jaunes : Sissoko, François, Sylla, Elisor, Van Der Heyden

RFC SERAING : Galje, Sylla, Cachbach (64e Bernier), Vagner, Marius (19e Elisor), Abanda, Lahssaini (19e Bunchukov), Mansoni, Sissoko, Oparé (73e Conceicao), Mbow

UNION SAINT-GILLOISE : Moris, Boniface (64e Nilsson), Amani, Teuma, Vanzeir (90e Puertas), Burgess, François (46e Adringra), Lynen, Van Der Heyden, Kandouss, Lapoussin