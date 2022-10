Carlos Freitas, directeur technique de Seraing : "On n'a pas été respecté aujourd'hui"

Les Métallos ne digèrent pas le penalty obtenu par Lazare Amani.

En milieu de seconde période, l'Union Saint-Gilloise a obtenu un penalty pour le moins... controversé. Légèrement touché par Abdoulaye Sylla, Lazare Amani se voit d'abord accorder une carte jaune pour simulation. Après l'appel de la VAR, Bert Put a décidé de modifier sa décision pour offrir un penalty aux Unionistes, synonyme de second but. Cette décision ne passe pas du côté du RFC Seraing et de son directeur technique Carlos Freitas, venu de son plein gré à la rencontre de la presse après la partie.

"Je viens vous voir pour vous dire qu'aujourd'hui, le RFC Seraing n'a pas été respecté. Le fait que la VAR aille voir les images, c'est déjà d'une créativité incroyable. Mais qu'après le VAR, l'arbitre soit capable de juger l'action fautive, ça me semble grave, car cela met en cause le travail de l'équipe. Cela sabote le travail quotidien" lance premièrement l'homme de 56 ans.

"Quand on regarde le championnat d'Europe et qu'on voit les joueurs courir après les arbitres pour réclamer qu'il n'y a pas faute, on devrait peut-être finalement faire pareil. Pour moi, le plus grand fautif est clairement le VAR. Franchement, pour trouver quelque chose de fautif sur cette action-là... je ne comprends pas" poursuit Carlos Freitas.

Le directeur technique de Seraing est visiblement très remonté, et continue. "Aujourd'hui, on est punis deux fois. Une première fois pour nos erreurs, ce qui est normal. Mais aussi une seconde fois pour les erreurs des autres. Et ça, ce n'est pas juste. Notre but n'est pas d'entrer en action contre qui que ce soit. Mais on était dans un match où l'on aurait pu remporter ce dont on a besoin, c'est-à-dire des points. Mais cela ne s'est pas produit, de manière injuste.