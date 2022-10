Jean-Sébastien Legros, pour la première fois T1 de Seraing : "Une expérience particulière"

José Jeunechamps suspendu, l'ancien entraîneur du Stade Disonais officiait pour la première fois comme entraîneur principal d'une équipe professionnelle.

Pas de première victoire pour la première de Jean-Sébastien Legros comme entraîneur principal du RFC Seraing. En remplacement d'un José Jeunechmaps suspendu, l'ancien du Stade Disonais a apprécié le moment, même si le plus important pour lui était de rendre service à son club. "C'est un petit peu particulier. Je pense que vu notre situation, mon cas personnel est secondaire. Je suis très content d'être à Seraing et que José me fasse confiance pour le travail au quotidien. J'essaie de m'investir au mieux."

Les Métallos, capables de véritablement gêner les Unionistes, ont été mis en défaut par un penalty discutable sifflé contre Abdoulaye Sylla. "Nous avions préparé la rencontre minutieusement. On avait imaginé tous les scénarios possibles. Cela aurait été encore mieux d'obtenir un résultat positif, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Je suis content de travailler dans un tel état d'esprit. Nous avons un bon groupe."

"Félicitations à l'Union pour sa victoire, mais aussi pour sa qualification européenne. Nous tenons à la souligner, de la part du club de Seraing. C'est chouette de voir des équipes belges représenter le football national d'une telle manière. Nous avions un gros morceau en face de nous. On espérait secrètement qu'ils soient un peu fatigués après deux matches européens, et je pense que c'était la cas. Malheureusement, il y a eu des faits de matches de notre côté, notamment les deux blessures après vingt minutes, qui nous ont forcé à faire des changements. Mais tous les joueurs ont fait le maximum pour inquiéter cette équipe. Cela se joue sur des détails, on donne un but, et cela n'a pas tourné pour nous cette fois." conclût l'entraîneur intérimaire de Seraing.