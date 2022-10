Karel Geraerts : "Bravo à Seraing qui n'a rien lâché"

Après la rencontre, l'entraineur de l'Union Saint-Gilloise a tenu à souligner le caractère des Métallos, même à 0-2.

C’est non sans mal que l’Union Saint-Gilloise s’est imposée sur la pelouse du RFC Seraing, ce dimanche. « Je suis évidemment très content avec les trois points. Ce n’était pas facile. En première mi-temps, con n’était pas assez agressif et on n’a pas assez montré de qualité avec le ballon, alors que c’est un de notre point fort avec l’intensité. On a bien organisé, on n’a pas donné trop d’occasions à Seraing. En seconde période, on marque les deux buts au bon moment. Je suis content de voir une équipe comme Seraing qui n’abandonne pas, malgré le 0-2. Ils ont continué à nous mettre la pression, et tout mon crédit pas à cette équipe. Ils se sont battus malgré les différentes blessures. Chapeau à cette équipe, et je suis heureux d’avoir pu tenir cette victoire » commente Karel Geraerts.

Grâce à un bon pressing de Dante Vanzeir et un penalty provoqué par Lazare Amani et converti par Teddy Teuma, les Unionistes sont parvenus à prendre les devants pendant le deuxième acte. « On a progressé, notamment par rapport au match à Eupen. Je suis satisfait de l’organisation malgré les quelques belles opportunités de Seraing. Les buts que l’on a mis aujourd’hui font partie du foot, malheureusement pour Seraing et l’erreur du gardien. Ensuite, beaucoup des décisions tombent avec le VAR. Parfois, comme ce dimanche, c’est pour nous. Parfois, c’est contre nous. Il faut faire avec et s’adapter » conclut le T1 de la RUSG.