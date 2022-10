Anthony Moris : "Seraing gagnait beaucoup de temps sur les fautes et les rentrées"

Le portier de l'Union est conscient que son équipe a dû batailler ferme, ce dimanche, pour empocher trois points précieux.

Bien trop tendres en première période, les Unionistes ont augmenté la pression après la pause, et cela a directement payé. « On marque ce but avec un pressing qui n’avait pas lieu en première mi-temps. Cela montre que quand on fait les choses comme on sait les faire, on doit tout le temps gagner ce type de rencontre. »

Il est vrai que durant le premier acte, Timothy Galjé n’a pas effectué le moindre arrêt. La seule frappe dangereuse des hommes de Geraerts, survenue des pieds de Teddy Teuma sur coup-franc, a échoué sur le montant droit du gardien Métallo. « Le coach nous a dit à la mi-temps que ça manquait de tempo et que le match était plat. Cela était aussi dû à Seraing qui gagnait du temps. Ils restaient au sol après les fautes, et mettaient du temps pour leurs rentrées. On sait que quand on ne parvient pas à mettre de rythme, on est bien plus en difficultés. On en a mis en seconde période avec la montée d’Adingra, et cela a payé directement avec le pressing de Vanzeir » se réjouit le portier de l'Union.

Cela fait désormais onze rencontres consécutives que l’Union n’a plus connu le chemin de la défaite. Lors de ses huit derniers matches à l’extérieur, la RUSG s’est imposée à huit reprises. «On savait que c’était un match piège, comme Westerlo et le Standard. Le contrat est rempli aujourd’hui, on enchaîne les matches et ce n’est pas évident mentalement. On reste solide pendant deux semaines, puis la trêve sera là » conclut Moris.