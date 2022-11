Eupen fait chuter le Standard de Liège

Ce samedi soir (20h45), Eupen recevait le Standard de Liège lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Kristoffer Andersen a fait deux changements dans son onze en titularisant Paeshuyse et Charles-Cook. Par rapport au match de la semaine dernière, Ronny Deila a effectué plusieurs changements dans son onze. Cimirot fait son retour dans l'équipe tandis que Perica est aligné d'entrée de jeu. Dussenne et Dragus sont sur le banc.

© photonews

Le Standard de Liège débutait bien la rencontre en ayant la possession du ballon et en se créant les premières occasions. Zinckernagel poussait Moser à se coucher avec un tir cadré assez puissant (10e) avant de voir Perica manquer deux grosses opportunités sur des centres précis de Melegoni et de Dönnum (13e et 19e). Eupen pensait avoif fait le plus dur peu après l'heure de jeu en ouvrant le score sur une jolie contre-attaque rondement menée pa Ndri, mais le but de Charles-Cook était annulé à cause d'un hors-jeu (34e). Les débats étaient ensuite équilibrés entre les deux équipes avant la pause même si Bokadi devait effectuer un sauvetage devant Peeters (45e+1). Zinckernagel voyait rouge après une intervention fautive sur Paeshuyse (45e+2).

En seconde période, Eupen voulait profiter de sa supériorité numérique pour mettre en difficulté le Standard, mais les Pandas se retrouvaient à dix également après une grossière faute de Déom sur Fossey (66e). Les Pandas avaient une très belle possibilité, mais Bodart sortait la claquette pour repousser le tir piqué de Prevljak (76e). Juste après, les locaux obtenaient un penalty après une faute de main de Raskin dans le rectangle. Peeters se chargeait de transformer l'envoi et de permettre à Eupen d'ouvrir le score (77e), 1-0.

Les locaux poussaient et ne passaient pas loin de faire le break, mais Bodart sortait une parade devant Prevljak (86e). Toutefois, Soumano mettait fin au suspense en doublant la mise dans le temps additionnel grâce à un très bel enroulé du pied droit (90e+2), 2-0.



Grâce à ce succès, Eupen se donne de l'air et grimpe à la 14ème place avec 15 points au compteur. Le Standard reste quant à lui 5ème avec 28 unités.

Eupen : Moser, Van Genechten, Lambert, Davidson, Charles-Cook (Gassama 62e), Peeters, Paeshuyse, Bitumazala (Christie-Davies 80e), Magnée, N'Dri (Deom 62e), Prevljak (Soumano 89e)

Standard de Liège : Bodart, Laifis, Cimirot (Davida 78e), Bokadi, Melegoni (Fossey 63e), Alzate, Raskin, Dönnum (Dussenne 78e), Balikwisha (Canak 43e), Zinckernagel, Perica (Dragus 63e)

Arbitre : Wesli De Cremer

Avertissement : Deom (carton rouge 66e); Zinckernagel (carton rouge 45e+2), Bodart (76e), Dussenne (85e), Laifis (89e)

But : Peeters (77e pen) et Soumano (90e+2)