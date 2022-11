Kristoffer Andersen après Eupen-Standard : "Une victoire méritée"

Ce samedi soir, Eupen s'est offert le scalp du Standard de Liège (2-0) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Kristoffer Andersen et Mario Kohnen, qui dirigent Eupen depuis l'éviction de Bernd Storck le 23 octobre dernier, viennent d'enregistrer leur première victoire. "On ne pouvait pas faire de meilleures publicités pour notre club aujourd'hui. Il y avait plus de 7.000 spectateurs au stade, et on gagne contre le Standard de Liège. Je félicite les joueurs et le staff. On va fêter cela quelques heures avant de repenser rapidement au match de Coupe contre Deinze mardi soir et le déplacement à Zulte Waregem le week-end prochain", a confié Kristoffer Andersen à l'issue de la rencontre.

Eupen n'a pas volé son succès. "Une victoire méritée même si les 25 premières minutes ont été compliquées. On a ensuite joué un peu plus haut et on a contrôlé la rencontre. On marque sur un penalty mérité et ensuite on fait le break en contre-attaque", a souligné l'ancien adjoint avant d'évoquer l'exclusion de Deom. "Mentalement, ce fut dur sur le banc surtout au vu des changements effectués juste avant. Mais l'équipe a bien réagi et on prend trois points importants dans l'optique du maintien."