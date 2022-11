Stef Peeters après Eupen-Standard : "C'est un match référence"

Ce samedi soir, Eupen s'est payé le scalp du Standard de Liège (2-0) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Eupen a mal débuté la rencontre face à des visiteurs offensifs et dominateurs. Mais les Pandas se sont retrouvés en supériorité numérique en fin de première période suite au carton rouge de Zinckernagel. Mais Déom, à peine monté au jeu, a vu rouge quatre minutes plus tard. Toutefois, Stef Peeters a ouvert le score sur penalty suite à une faute de main de Raskin avant de voir Gassama tuer la rencontre dans le temps additionnel.

"Le stade était plein. Pour les supporters, le club, les joueurs et le personnel, ces trois points sont les bienvenus", a expliqué Peeters au micro d'Eleven Sports. "Il est un peu tôt pour dire que c'est un moment clé de la saison. En termes de concentration et d'attitude, cependant, c'est un match référence."

Le capitaine est ensuite revenu sur le duo d'entraîneurs à la tête de l'équipe première. "C’est une victoire qui fait du bien à tout Eupen. Les entraîneurs ont une bonne relation avec les joueurs et ils se focalisent sur l’intensité qu’on met. Aujourd’hui, ça a payé. L'énergie positive a été la plus importante. On a encore un match très important la semaine prochaine à Zulte puis tout se jouera vers mars-avril donc on en est encore loin", a conclu Peeters.