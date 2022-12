Miracle de Noël pour OHL, qui arrache un partage inespéré à Bruges !

Une nouvelle perte de points pour le Club, la fin des haricots pour Hoefkens ?

Pour sa dernière sortie de l'année civile, le Club de Bruges devait impérativement l'emporter face à OHL pour ne pas risquer de voir le Racing Genk fêter le Nouvel An avec quinze points d'avance. Au rayon des compositions, Roman Yaremchuk est bel et bien absent. Noa Lang et Dedryck Boyata sont sur le banc. Clinton Mata est titulaire, tout comme Tajon Buchanan et Ferran Jutgla.

La première demi-heure de cette partie est un véritable round d'observation. Dans une ambiance timide, les débats sur la pelouse se veulent timides, eux aussi. La première frappe cadrée est à mettre à l'actif de Sylla, qui reprend un coup-franc de Nielsen, directement dans les bras de Cojocaru (13e). Quatre cartes jaunes seront distribuées durant ce premier acte, dont une pour Thorsteinsson, suspendu pour la première rencontre de 2023 (17e). Progressivement et de manière très posée, le Club tente de faire la différence. La tentative de Meijer est trop croisée (26e), celle de Sowah captée par Cojocaru (29e).

Quelques minutes plus tard, une chandelle de Buchanan est remisée par Nielsen vers Jutgla. L'attaquant espagnol arme une frappe puissante, détournée par le portier louvaniste (34e). Une tentative de retournée de Nielsen sur un centre de Buchanan sera également à mettre à l'actif des Gazelles (37e). C'est en fin de première période que les locaux vont faire la différence. Bien lancé dans la profondeur par Jutgla, le Canadien s'effondre après un contact avec Mendyl. Bert Put fait premièrement signe de jouer, avant d'être appelé par le VAR. L'arbitre modifie sa décision, l'Espagnol converti depuis le point de penalty. Le Club mène au repos (1-0, 44e).

Les Louvanistes vont se créer leur première grosse opportunité au retour des vestiaires. Après une belle reprise de Kiyine, le cuir revient dans les pieds de Mario Gonzalez qui, depuis le petit rectangle, ne peut reprendre. L'action ne s'arrête pas là puisque Louis Patris est aussi au second poteau, mais le latéral d'OHL est contré à même la ligne (54e). Plus rien, ou presque, à se mettre sous la dent. Le Club gère, ne concède plus d'occasions, mais ne parvient pas à tuer le match. À trois reprises, Ferran Jutgla fait le mauvais choix lors d'une reconversion offensive. Dix minutes avant le terme, l'attaquant de pointe du Club délivre une merveille de ballon à Antonio Nusa. La frappe du joueur de 17 ans termine sa course à quelques centimètres du poteau gauche de Cojocaru (81e). Le portier d'OHL s'interpose une nouvelle fois devant Jutgla, après un superbe travail de Nusa (87e). Alors que nous entrons dans la dernière minute de la partie, Mathieu Maertens centre à ras de sol. Le cuir traverse le rectangle et arrive vers Nsingi, qui arrache un partage inespéré (1-1, 90+4e).

Le score n'évoluera plus. Malgré un penalty de Jutgla en première période, le Club de Bruges n'empoche pas son 11e succès de la saison en Jupiler Pro League. Le Jan Breydel Stadion gronde, Carl Hoefkens est encore un petit peu plus menacé. En cas de victoire, le Racing Genk peut prendre quinze unités d'avance sur les Gazelles. OHL entre dans le top 8.