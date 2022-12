Simon Mignolet : "Depuis que je suis au Club de Bruges, nous n'avons jamais été dans une telle situation"

Ce lundi après-midi, le Club de Bruges a été contraint au partage à domicile par OHL. Les Brugeois filaient vers la victoire avant de voir les visiteurs arracher le nul (1-1) à la dernière minute de la rencontre.

Le Club de Bruges enregistre une nouvelle contre-performance. "Vous connaissez la situation dans laquelle nous sommes. En fait, nous ne donnons pas grand-chose, mais il y a quand même une balle dans les dernières secondes. C'est typique", a soupiré Simon Mignolet à l'issue de la rencontre. "Certains gars avaient peut-être peur de cette égalisation. La peur s'est insinuée dans notre équipe. Et d'un autre côté, nous n'avons pas tué le match nous-mêmes. Cependant, il y a eu suffisamment d'occasions pour cela."

Ce sera une fin d'année en demi-teinte pour le Club de Bruges. L'agitation autour du poste de Carl Hoefkens n'a fait qu'augmenter, même si Mignolet souligne qu'un nouvel entraîneur n'est pas une panacée. "Cela devrait être si facile de remplacer l'entraîneur, mais ce n'est pas le cas. Notre coach n'est qu'une pièce de la chaîne", dit-il. "Carl fait tout ce qu'il peut chaque jour pour renverser la vapeur. Mais qu'il reste ou non : ce n'est pas moi qui décide. C'est du travail pour le conseil d'administration, et je ne peux pas en dire plus à ce sujet."

Une victoire était censée apporter la paix au Jan Breydel. Mignolet a estimé que le Club n'avait pas non plus joué un mauvais match. Mais l'équipe manque de confiance. "Ecoutez, depuis que je suis ici, nous n'avons jamais été dans une telle situation. Au cours de ma carrière, j'en ai fait l'expérience à quelques reprises ailleurs. Pour les jeunes garçons, ce n'est pas toujours facile. Quand la pression monte, la peur peut se manifester un peu. Nous sommes dans le coin où les coups tombent. Et on ne s'en sort qu'ensemble."

