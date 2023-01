L'Antwerp croque la Gantoise et met la pression sur l'Union

Un but par mi-temps et une précieuse victoire: début d'année réussi pour l'Antwerp, qui domine des Buffalos en panne d'efficacité et revient à hauteur de l'Union avant le derby bruxellois de dimanche.

Avant le derby bruxellois et Genk-Club de Bruges, le premier choc du week-end opposait l'Antwerp à La Gantoise au Bosuil samedi soir. Un duel important dans la course au top 4 qui a démarré tambour battant, puisqu'il n'a fallu que trois minutes à La Gantoise pour se ménager la première grosse opportunité de la rencontre. La barre pour Kums, le but d'ouverture pour Balikwisha La reprise de la tête de Sven Kums, idéalement servi par Hugo Cuypers échoue sur la barre transversale. Le match est lancé et c'est ensuite l'Antwerp qui prend les rennes de la rencontre. Gaston Avila est le premier Anversois à tenter sa chance. Sa frappe, puissante, est repoussée Paul Nardi. Mais ce n'est que partie remise pour le Great Old qui trouve l'ouverture dès la onzième minute de jeu. Michel-Ange Balikwisha profite d'une frappe de Vincent Janssen mal repoussée par la défense gantoise pour ajuster Nardi et faire rugir le Bosuil. La suite de la première période sera encore à l'avantage de l'Antwerp, avec quelques opportunités tout de même pour les Buffalos, mais pas de but. Les Anversois regagnent les vestiaires avec un but d'avance. Back with a BANG! 💥⚽



🔴 1-0 🔵 (22')#RAFC #ANTGNT #COYR🔴⚪ pic.twitter.com/lit1c0WzGn — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 7, 2023 Le penalty de Janssen pour rassurer l'Antwerp En début de seconde période, c'est d'abord La Gantoise qui passe tout près de l'égalisation, sur une reprise de la tête qu'Hugo Cuypers ne parvient pas à cadrer et qui échoue à quelques centimètres de la cage défendue par Jean Butez. Une belle occasion manquée dont va parfaitement profiter l'Antwerp, en doublant la mise à l'heure de jeu. Sur un penalty provoqué par une faute de main de Bruno Godeau et tranquillement transformé par Vincent Janssen. Et l'Antwerp aurait même pu se mettre à l'abri dans les instants qui ont suivi, mais Paul Nardi a sorti le grand jeu à trois reprises pour préserver les espoirs des Buffalos. Sur un centre dévié par Alessio Castro Montes d'abord, puis sur des tentatives de Janssen et Toby Alderweireld. À un quart d'heure du terme, c'est au tour de Jean Butez de s'illustrer avec un superbe réflexe pour empêcher Andrew Hjulsager de réduire l'écart. Condamnés à tenter le tout pour le tout pour revenir au score, les Gantois poussent en fin de match, mais manquent cruellement de justesse et d'efficacité. Tout profit pour l'Antwerp, plus réaliste, qui s'offre une victoire de prestige et revient à hauteur de l'Union Saint-Gilloise, La Gantoise, en revanche, loupe encore une occasion de réduire l'écart par rapport au top 4.