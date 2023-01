🎥 Le but de Michel-Ange Balikwisha qui a lancé l'Antwerp contre La Gantoise

Un plat du pied parfait pour mettre le Great Old sur la route de la victoire.

L'Antwerp a conquis trois points précieux contre un concurrent direct, samedi soir, en domptant La Gantoise. Et c'est en partie grâce à Michel-Ange Balikwisha qui avait inscrit un très joli but en tout début de match.

Un but qui va sans doute faire le plus grand bien au Diablotin. Victime de plusieurs pépins physiques depuis le début de la saison, Michel-Ange Balikwisha n'avait plus trouvé l'ouverture depuis le 7 août et une victoie contre OHL.