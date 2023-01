Toby Alderweireld savoure: "C'est très prometteur"

L'Antwerp a entamé son "mois de la vérité" par une victoire très encourageante contre la Gantoise.

C'est en tout cas l'avis de Toby Alderweireld qui s'est montré particulièrement satisfait au micro de Sporza à l'issue de la partie. "Cela fait énormément de bien", souffle-t-il. "Surtout parce qu'on a un mois très difficile qui nous attend", ajoute-t-il.

L'Antwerp affrontera en effet Genk, en Coupe et en championnat, l'Union, Bruges, Anderlecht et le Standard dans le mois à venir. Autant dire que la victoire contre Gand était nécessaire pour démarrer l'année. "On peut faire beaucoup mieux dans le jeu, mais la mentalité et l'organisation ont été irréprochables. C'est très prometteur pour la suite", estime le Diable Rouge.

Reste à confirmer désormais pour les Anversois. Dès mercredi soir, à Genk, en quart de finale de Coupe de Belgique?