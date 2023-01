Genk surclasse le champion en titre et assoit sa domination

On attendait de voir la réaction de Genk après sa défaite à Courtrai, mais aussi la première rencontre de Scott Parker à la tête du Club de Bruges.

Pour la première de Scott Parker à la tête du Club de Bruges, sur la pelouse de Genk, on s'attendait à une rencontre intense et serrée entre le champion en titre et le leader du championnat. Il est clair qu'on n'a pas été déçu.

Il y avait tout de même une surprise dans la composition du Club : Clinton Mata est sur le banc, Buchanan le remplace en tant que latéral droit d'une défense à 4. Ce dernier est le premier joueur à se mettre en évidence avec deux-trois percées offensives, avant de même pouvoir tenter sa chance du gauche, Vandevoordt capte cependant facilement. En face, Mignolet est plutôt tranquille en ce début de match.

En quelques minutes, le match va s'emballer. Tout d'abord, c'est Meijer qui s'infiltre sur la gauche, résiste à Heynen avant de centrer parfaitement au sol pour Vanaken qui ouvre le score du plat du pied alors qu'il n'avait encore rien réussi jusque-là (21', 0-1). Mais on le sait maintenant depuis le début de la saison, les Limbourgeois ont de la ressource. Sylla concède un corner évitable, et sur ce corner, Paintsil trouve la tête de Cuesta pour l'égalisation (26', 1-1). Sur cette action, le marquage a fait défaut et la sortie de Mignolet a été catastrophique.

Jusqu'à la pause, le score ne bouge plus (spoiler alert) mais les esprits s'échauffent. Il y a tout d'abord une altercation entre Lang et Paintsil : carte jaune pour les deux joueurs. Dans la foulée, Cuesta touche Nielsen du coude, un peu sans faire exprès, mais Visser lui adresse un carton jaune. Wouter Vrancken entre alors dans une colère noire, hurle sur l'arbitre... et est finalement expulsé. Enfin, sur un contre, Paintsil est coupé en deux par Sylla. La sanction se situe entre la jaune et la rouge, Mr Visser décide de ne donner qu'un carton jaune.

© photonews

Après la pause, les joueurs sont plus calmes et Genk prend le dessus. Il est clair que Mignolet n'a pas beaucoup de ballons à négocier, mais le jeu se passe devant le rectangle du Club. Pourtant, sur un contre, c'est bel et bien Noa Lang qui se retrouve en face à face avec Vandevoordt. Le Néerlandais décide d'ignorer Jutgla et tente sa chance... il manque le cadre. Il doit s'en vouloir puisque dans la foulée, une magnifique action collective de Genk sur le flanc droit permet à Paintsil de servir Onuachu. Le Soulier d'Or se joue de Mechele pour tromper le probable futur Soulier d'Or (67', 2-1).

Le Club de Bruges doit réagir, Rits et Yaremchuk ont fait leur entrée, mais ce dernier manque une occasion 5 étoiles. Dans la foulée, le match bascule une nouvelle fois. Sylla commet une faute avant... de s'emporter sur Mr Visser. L'arbitre lui donne une deuxième jaune bien méritée, il est expulsé. Le Club a tout de même quelques possibilités pour revenir au score, mais Vandevoordt sort une frappe de Skov Olsen alors que McKenzie joue au pompier de service pour empêcher Lang d'égaliser.

Puis une nouvelle fois, les individualités de Genk font la différence.Paintsil et El Khannouss combinent, le centre du Marocain trouve Heynen pour le 3-1 (81', 3-1). La rencontre est terminée, Scott Parker a la tête basse et le champion attend le coup de sifflet final.

Genk retrouve le chemin de la victoire et battant le Club de Bruges au terme d'un match parfois électrique. Le Club va devoir travailler pour revenir à son niveau. Pour Genk, tout va bien et les Limbourgeois poursuivent leur marche en avant.