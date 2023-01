Hein Vanhaezebrouck beau joueur: "L'Antwerp mérite sa victoire"

Battue à Anvers, La Gantoise a à nouveau perdu des points précieux dans la course au top 4. Une défaite logique pour Hain Vanhaezebrouck, qui reconnaît la supériorité anversoise sur l'ensemble de la rencontre, mais qui n'est pas convaincu par le penalty accordé au Great Old à l'heure de jeu.

Si La Gantoise a eu la première occasion de la rencontre dès la troisième minute de jeu, il n'en a fallu que dix à l'Antwerp pour ouvrir la marque, samedi soir au Bosuil. Et la rencontre avait déjà tourné.

Comme l'a reconnu Hein Van Haezebrouck après le match. "Le match aurait pu prendre un tout autre visage, mais quand tu ne marques pas... L'Antwerp a su mettre au fond sa première occasion et là, on a vu ce qu'on savait. Que certains joueurs n'ont pas encore retrouvé leur meilleur niveau. L'Antwerp a été plus solide dans les duels, meilleur sur les seconds ballons et c'était assez logique qu'on soit mené à la pause."

Et en seconde période, c'est grâce à un penalty que les Anversois ont définitivement fait la différence. Un penalty discutable? "Cela a pris trois minutes pour analyser la phase... On nous dira sans doute que le penalty a été validé parce qu'on était dans une zone grise? Espérons que la prochaine intervention du VAR soit en notre faveur", ajoute Vanhaezebrouck

Mais le coach gantois ne conteste pas pour autant la victoire de l'Antwerp. "C'est une victoire méritée pour les Anversois, nous n'en avons pas fait assez pour espérer gagner", conclut-il.