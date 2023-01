Très mauvaise opération pour Seraing à Courtrai

Ce mercredi soir (20H45), le RFC Seraing se déplaçait à Courtrai lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Bernd Storck effectuait plusieurs changements par rapport au match contre La Gantoise (défaite 2-1). Le technicien allemand décidait d'aligner d'entrée de jeu Bruno et Avenatti. Gueye et Regali débutaient sur le banc. Côté sérésien, un seul changement dans le onze de Jean-Sébastien Legros. Cachbach prenait la place de Lahssaini au sein de l'entrejeu.

Courtrai débutait la partie tambour battant et mettait la pression d'entrée de jeu. Cela portait ses fruits puisque les troupes de Storck ouvraient le score rapidement. Atemona centrait à destination de Messaoudi qui remisait sur Avenatti qui propulsait le ballon de la tête vers les filets sérésiens (9e), 1-0.

© photonews

Cueillis à froid, les Métallos réagissaient directement. Avenatti commettait une faute dans le rectangle en s'effondrant sur Bernier et monsieur Staessens indiquait le point de penalty. Vagner se chargeait de transformer l'envoi (18e), 1-1.

© photonews

📺 | Le RFC Seraing hérite d'un pénalty après l'intervention du VAR. 👊 #KVKSER pic.twitter.com/u8Zax0KS6V — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 18, 2023

Quelques minutes plus tard, les Kerels reprenaient les commandes de la rencontre via une frappe de Messaoudi déviée par le dos de Tshibuabua (24e), 2-1. Les locaux continuaient de pousser, mais Martin était vigilant sur une tête d'Avenatti (28e) et un tir de Selemani (33e). Ce dernier récupérait le cuir en fin de première période dans les pieds de Lepoint et tentait sa chance, mais le ballon filait au-dessus (40e). Juste avant la pause, Avenatti décochait un joli enroulé qui allait heurter la barre transversale de Martin (45e) tandis que Selemani voyait son tir passer juste à côté (45e+4).

© photonews

En seconde période, Messaoudi avait une énorme possibilité, mais le milieu offensif forçait le doublé et plaçait à côté (47e). Les Métallos montraient qu'ils étaient toujours là avec une superbe frappe de Sissoko repoussée par Vandenberghe (49e) et une reprise acrobatique de Bernier dégagée sur la ligne par Loncar (50e). Peu avant l'heure de jeu, le VAR intervenait pour infliger un carton rouge à Mbow après une intervention fautive sur Selemani qui filait au but.

© photonews

Contre toute attente, les visiteurs recollaient au score via un coup franc direct de Vagner (60e), 2-2. Juste après, Sissoko avait le ballon du 2-3 mais plaçait au-dessus (61e). Selemani, bien servi par Atemona, envoyait le ballon au fond des filets et permettait à Seraing de passer devant pour la troisième fois de la soirée (63e), 3-2. Martin effectuait par la suite un arrêt important sur un tir de Bruno pour garder Seraing dans la rencontre (69e). À la recherche de son triplé, Vagner poussait Vandenberghe à la parade sur un tir croisé (74e). Seraing poussait pour arracher le partage, en vain. Courtrai s'imposait finalement contre la lanterne rouge.

© photonews

Grâce à ce succès, Courtrai grimpe à la 14ème place avec 21 points. Seraing est dernier avec 15 unités et se retrouve à cinq points de la première équipe non relégable.

Courtrai : Vandenberghe, Mehssatou, Atemona, Watanabe, Silva, Loncar (Keita 83e), Kadri (Wasinski 83e), Bruno (Gueye 90e+5), Selemani (D'Haene 68e), Messaoudi (Regali 68e), Avenatti



RFC Seraing : Martin, Opare, Tshibuabua, Mbow, Poaty (Ifoni 88e), Lepoint, Cachbach (Guilluame 90e+3°, Mvoué (Sissoko 46e), Bernier, Mansoni (Conceiçao 68e), Vagner

Arbitre : Brent Staessens

Avertissement : Avenatti (17e) ; Mansoni (48e) et Sissoko (90e+6)

Carton rouge : Mbow (54e)

But : Avenatti (9e), Messaoudi (24e), Selemani (63e) ; Vagner (pen 18e et 60e).