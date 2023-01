Jean-Sébastien Legros dubitatif concernant l'arbitrage : "Beaucoup de décisions étaient très étranges"

Ce mercredi soir, le RFC Seraing a chuté du côté de Courtrai (3-2) lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Courtrai a ouvert la marque via une tête d'Avenatti mal négociée par Martin (9e). Néanmoins, les Métallos ont vite comblé leur retard par Vagner, qui a transformé un penalty accordé pour une faute d’Avenatti sur Bernier (18e). Mais les locaux ont repris l'avantage après un tir de Messaoudi dévié sur Tshibuabua (24e). En début de seconde période, Seraing a été réduit à dix après l'expulsion de Moustapha Mbow (54e). Cela n’a pas empêché Vagner de signer un doublé sur coup franc (60e). Mais Selemani, trouvé au second poteau par Cristalino Atemona, a définitivement redonné l’avance aux Kerels (63e).

"En première mi-temps, je n'ai pas reconnu mon équipe car elle était fébrile et très peu entreprenante. On a été sanctionnés directement. Puis ce fut mieux après la pause avec plusieurs occasions. Après cela, nous avons pris un peu plus d'initiatives. Courtrai a oublié de tuer le match et ça nous laissait dans la rencontre. L'égalisation n'était pas loin, et ce partage aurait pu être possible. On n'a pas été assez tueur devant le but", a confié Jean-Sébastien Legros à l'issue de la rencontre.

"Je me pose quelques questions sur le niveau de l'arbitrage et j'ai l'impression que l'on paie le carton rouge que Christophe Lepoint n'a pas reçu contre le Standard. Il y a eu beaucoup de décisions qui étaient très étranges, ce qui est frustrant. Le premier but d'Avenatti n'est pas très clair, y a-t-il hors-jeu ou non ? Apparemment, ils n'ont pas su mettre en place la ligne et ils ont suivi la décision du juge de ligne. Puis lors du troisième but, il y a une faute grossière sur Marsoni au milieu de terrain qui ouvre des espaces ! Sans oublier le penalty énorme sur Lepoint à la 86ème minute de jeu lors de son duel aérien avec Watanabe. Cette dernière phase n'a pas été sifflée, ni analysée par le VAR. C'est vraiment étonnant, mais ça fait beaucoup !", a lâché le technicien belge.