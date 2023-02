Le Real Bétis signe l'un des matchs de l'année en Liga

Mené 2-0 après dix minutes de jeu, le Real Betis a été chercher l'une des plus belles victoires de la saison sur le terrain d'Elche. Les visités ont pris trois cartons rouges dans la rencontre.

Dix minutes. C'est le temps qu'il fallait à Elche pour planter deux buts au Real Betis et faire croire que la rencontre allait tourner à la correction. Cependant, la soirée aura fini par être celle des Andalous.

En effet, en seconde période, tout a changé. Elche a pris deux rouges en une minute et le Bétis a marqué coup sur coup à la 65e (sur penalty) et 68e grâce à Iglesias et Miranda.

Dès lors le match était totalement relancé et dans les derniers instants, Séville obtenait un troisième penalty. Andia prenait sa deuxième jaune synonyme d'exclusion (la troisième de la rencontre) et Willian José transformait le coup de réparation pour offrir une victoire complètement dingue à son équipe.