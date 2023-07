De mal en pis pour Romelu Lukaku qui n'a pas fâché que l'Inter Milan !

Ce samedi, Romelu Lukaku et son agent ont défrayé la chronique en Italie. L'agent du joueur aurait en effet négocié avec la Juventus, ce qui a fait se retirer l'Inter Milan...et ça n'a pas plu à Roc Nation, l'agence qui gère également Lukaku.

Romelu Lukaku et Roc Nation, c'est terminé. Le journaliste italien Nicolo Schira affirme ce dimanche que suite au comportement de l'agent et avocat du Diable Rouge, Sébastien Ledure, qui a été négocier avec la Juventus alors que Chelsea et l'Inter Milan cherchaient un accord, l'agence de management américaine allait résilier le contrat de Lukaku.

Ce samedi, on apprenait en effet que Me Ledure avait discuté avec la Juventus, dans le secret le plus total, alors que les autres parties (dont Roc Nation) travaillaient dur à trouver une solution pour son client. Chelsea et l'Inter s'étaient finalement mis d'accord pour un transfert à hauteur de 35 millions + bonus, mais ni Lukaku ni son agent n'étaient joignables.

Une attitude qui coûte donc très cher à Romelu : en plus de voir ce qu'il affirmait être son transfert de rêve tomber à l'eau, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges devrait perdre un contrat avec une agence de management à laquelle il est lié depuis 5 ans déjà.