🎥 La moisson peut commencer : après Courtois, un autre Diable Rouge rafle le titre...en apportant sa pierre à l'édifice

Le PSV a remporté son 25e titre de champion dimanche aprÚs-midi. Johan Balayoko a célébré cela dignement, en marquant une nouvelle fois.

Le PSV n'avait besoin que d'un point pour assurer son titre de champion des Pays-Bas, qui ne faisait plus aucun doute depuis de longs mois. Comme à son habitude l'équipe n'a pas calculé, pour s'imposer 4-2 contre le Sparta Rotterdam.

Au Philips Stadion, le PSV s'est pourtant rapidement retrouvé en retard lorsque Metinho a marqué après un cafouillage dans la défense d'Eindhoven. Mais suite à un but contre son camp malheureux des Rotterdammers, le PSV est revenu à égalité.

Johan Bakayoko a ensuite porté le score à 2-1 sur un bon travail de Luuk De Jong (le 13e but de la saison du Diable). Le Sparta est rapidement revenu à égalité via un nouveau but contre son camp de Boscagli : 2-2 à demi-heure, puis à la mi-temps.

Le PSV inarrêtable

Friable défensivement, le PSV en a remis une couche en marquant deux buts supplémentaires dans le deuxième acte pour s'imposer 4-2.

Ainsi, à deux journées de la fin, le PSV est assuré de son premier titre depuis 2018. Il compte maintenant 87 points en 32 matchs. Feyenoord, son principal rival, jouera dimanche soir, mais ne pourra plus rattraper les Eindhovenaren.