Un joueur du RFC Liège pisté par un club concurrent : sa clause libératoire est dérisoire !

Le RFC Liège a-t-il commis une grosse erreur avec Reno Wilmots ? Le milieu de terrain dispose d'une clause libératoire dérisoire, que plusieurs clubs de Challenger Pro League lèveraient bien volontiers.

Les belles surprises sont nombreuses, cette saison, au RFC Liège, mais l'une d'elles a fait une particulièrement belle impression ; Reno Wilmots.

Ancien défenseur central lors de son passage à Visé et au début de sa carrière, le joueur de 27 ans a été reconverti en milieu de terrain défensif par Gaëtan Englebert et a impressionné. Un rôle qu'il pourrait d'ailleurs garder jusqu'à la fin de sa carrière, tant ses prestations à cette position ont été abouties.

Cela signifie donc qu'il a beaucoup d'intérêt autour de la situation de Reno Wilmots. Surtout lorsqu'on sait que financièrement, aussi, l'ancien du Saint-Trond et du Standard représente un pari très intéressant.

De l'intérêt pour Reno Wilmots, qui pourrait quitter le RFC Liège pour moins de 100.000€ !

Cet hiver, déjà, plusieurs clubs de Challenger Pro League, dont le Patro Eisden, essentiellement, s'étaient renseignés pour lever la clause de... 100.000€ afin de libérer Reno Wilmots, estimé plus de trois fois plus cher sur Transfermarkt.

Le fils de Marc Wilmots était finalement resté à Rocourt et, arrivé en début de saison dernière, voyait sa clause libératoire diminuer encore en cette fin de saison, pour atteindre la modique somme de 75.000€.

Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, que nous sommes en mesure de confirmer, le Patro Eisden voudrait redoubler d'efforts pour s'attacher les services de Reno Wilmots, qui a la balle dans son camp. Liège est un petit peu bloqué dans le dossier et ne pourrait qu'accepter l'offre de son concurrent, c'est au joueur de décider s'il souhaite prolonger l'aventure avec les Sang & Marine, ou se diriger vers un autre projet sportif.

En tout cas, Liège a probablement commis une grosse erreur en fixant cette clause aussi basse. Et dans le chef des supporters, quand on sait ce qu'il s'est passé entre le Matricule 4 et le Patro en Nationale 1, on ne se réjouira certainement pas de voir Wilmots rejoindre un concurrent.