🎥 Un Dries Mertens comme à la grande époque : il n'ira sûrement pas à l'Euro, mais il aura tout donné !

Dries Mertens a encore été énorme ce dimanche face à Sivasspor. Auteur d'un doublé et d'un assist, le Diable Rouge vit une saison aux allures de fontaine de jouvence.

Nous ne sommes pas rêveurs : il y a très peu de chances que le nom de Dries Mertens, 36 ans et jamais appelé par Domenico Tedesco, soit prononcé par ce dernier au moment de révéler les 26 Diables Rouges qui iront à l'Euro 2024. Tout au plus l'attaquant de Galatasaray peut-il rêver en cas de blessure de Batshuayi ou Openda, qui ont préséance.

Mais si Mertens ne porte plus jamais le maillot des Diables, lui qui compte 109 caps pour 21 buts, il aura au moins la bonne conscience d'avoir tout donné, jusqu'au bout, pour une dernière cap. Sa saison 2023-2024 est très impressionnante.

Ce dimanche, avec Galatasaray, Dries Mertens a en effet encore inscrit un doublé contre Sivasspor, et délivré une passe décisive. Voilà 7 matchs d'affilée que l'ancien du Napoli est décisif, après avoir déjà délivré 2 assists la semaine passée contre l'Adana Demirspor.

Cette saison, le Belge compte 11 buts et 17 assists et joue un très grand rôle dans la saison réussie du Gala, premier en Süper Lig et en route vers le titre de champion de Turquie. Voilà qui mérite au moins que son nom soit cité, ne serait-ce que pour lui rendre hommage, par Domenico Tedesco en juin prochain.