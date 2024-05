🎥 Romelu Lukaku en vrai renard face à la Juventus !

Romelu Lukaku a inscrit son 20e but de la saison toutes compétitions confondues contre la Juventus ce dimanche. La Roma, cependant, n'a pas réussi à l'emporter.

Le choc du dimanche en Serie A opposait la Roma à la Juventus. Un match au sommet lors duquel Romelu Lukaku a inscrit son 12e but de la saison en 30 matchs de Serie A. Clairement pas le but le plus difficile de la carrière du Diable Rouge.

Avec ce but, Lukaku atteignait les 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. Il mettait également l'AS Rome sur du velours, mais la Louve a concédé le partage contre la Juve. Gleison Bremer a répondu à Romelu Lukaku à la 31e minute.

đŸ˜€ | Big Rom est exactement là où il doit être ! đŸș🇧đŸ‡Ș #RomaJuve pic.twitter.com/Bs6uzgTYWN — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) May 5, 2024

L'AS Rome perd là deux points précieux dans une course à la Champions League qui concerne particulièrement Lukaku. En effet, si son club ne décroche pas le ticket lucratif pour la C1, il pourrait ne pas avoir les moyens de le conserver la saison prochaine.

Dans ce cas de figure, "Big Rom" devrait retourner à Chelsea, et tenter d'y trouver une solution pour son avenir cet été.

Cette solution, elle pourrait venir d'Italie : ce dimanche matin, Gianluca Di Marzio affirmait ainsi que le Napoli et Chelsea pourraient éventuellement trouver un accord impliquant un échange entre Victor Osimhen et Romelu Lukaku (lire ici).